Трагедія в Німеччині: легкомоторний літак впав на будинок, загинули двоє

Про це, посилаючись на поліцію та пожежників, поінформували DW та Tagesschau

31 травня на заході Німеччини стався трагічний інцидент: легкомоторний літак впав на житловий будинок. Внаслідок цієї аварії загинули 71-річний пілот та ще одна особа. Про це повідомили місцеві правоохоронці та рятувальники, а також телеканал WDR, який опублікував відео з місця події.

Катастрофа сталася вдень у федеральній землі Північний Рейн-Вестфалія, в містечку Коршенбройх. Літак, що належав до спортивного класу, впав на терасу житлового будинку приблизно о 12:30.

На місці трагедії загинув пілот, а також виявлено ще одну жертву серед уламків. Проте наразі не відомо, чи це другий пілот, чи мешканець будинку. Причини падіння літака поки що залишаються невідомими, оскільки правоохоронці не надали додаткової інформації.

Фотографії та відео з місця події демонструють значні пошкодження будинку, а уламки літака розкидані позаду. На місці працює велика кількість рятувальників та пожежників.

Згідно з інформацією журналістів, незадовго до падіння пілот повідомив диспетчерів про проблеми з двигуном і попросив про аварійну посадку на найближчому аеродромі.

Цей інцидент не є першим у цьому регіоні: у березні цього року в тій же федеральній землі сталася схожа аварія, коли легкомоторний літак впав у сад житлового будинку в містечку Плеттенберг.