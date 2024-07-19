Президент Володимир Зеленський повідомив, що лікарі борються за життя Ірини Фаріон, її стан важкий. Замах на неї кваліфіковано як замах на умисне вбивство.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

“Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко та керівник Служби безпеки України Василь Малюк оперативно доповідають щодо розшуку нападника на Ірину Фаріон”, — написав президент.

Він зазначив, що всі необхідні сили Національної поліції України та СБУ задіяні, щоб встановити обставини цього злочину. Лікарі борються за життя Ірини Фаріон.

“Очевидно, що будь-яке насильство заслуговує лише на засудження і кожен, хто винен у цьому нападі, повинен понести повну відповідальність”, — зазначив Зеленський.

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко повідомив, що напад на Фаріон кваліфіковано як замах на умисне вбивство. Наразі її стан тяжкий. У прокуратурі додали, що Фаріон з проникаючим вогнепальним пораненням голови у вкрай важкому стані доставили до лікарні.

Міністр додав, що поліція, інші необхідні служби працюють на місці стрільби.

“Мають покази свідків, опрацьовують дані з камер відеоспостереження. Розкриття злочину в активній фазі. Систематично отримую доповіді від керівництва поліції про вжиті заходи та встановлені обставини”, — зазначив він.

Клименко закликав тих, хто має будь-яку інформацію про обставини скоєння цього злочину, повідомити поліції.

“Ці дані мають бути правильно зафіксовані та ретельно перевірені”, — додав Клименко.