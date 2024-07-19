Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.
“Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко та керівник Служби безпеки України Василь Малюк оперативно доповідають щодо розшуку нападника на Ірину Фаріон”, — написав президент.
Він зазначив, що всі необхідні сили Національної поліції України та СБУ задіяні, щоб встановити обставини цього злочину. Лікарі борються за життя Ірини Фаріон.
“Очевидно, що будь-яке насильство заслуговує лише на засудження і кожен, хто винен у цьому нападі, повинен понести повну відповідальність”, — зазначив Зеленський.
Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко повідомив, що напад на Фаріон кваліфіковано як замах на умисне вбивство. Наразі її стан тяжкий. У прокуратурі додали, що Фаріон з проникаючим вогнепальним пораненням голови у вкрай важкому стані доставили до лікарні.
Міністр додав, що поліція, інші необхідні служби працюють на місці стрільби.
“Мають покази свідків, опрацьовують дані з камер відеоспостереження. Розкриття злочину в активній фазі. Систематично отримую доповіді від керівництва поліції про вжиті заходи та встановлені обставини”, — зазначив він.
Клименко закликав тих, хто має будь-яку інформацію про обставини скоєння цього злочину, повідомити поліції.
“Ці дані мають бути правильно зафіксовані та ретельно перевірені”, — додав Клименко.
У прокуратурі повідомили, що за попередньою інформацією, “19 липня близько 19:30 невідомий чоловік вистрілив у жінку, після чого втік з місця події”.