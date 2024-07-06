У дитини зовсім не було апетиту, тому батьки відвезли її в лікарню, де дослідження допомогло виявити стороннє тіло у шлунку.

Про це повідомив Тарас Мельник, генеральний директор в Івано-Франківській обласній дитячій клінічній лікарні.

“Це трапляється частіше, ніж ви могли б подумати: 6-річна Вероніка потрапила в ОДКЛ зі скаргами на відмову від їжі, інших насторожуючих симптомів не було, результати аналізів були в нормі. Амбулаторне лікування не дало позитивного ефекту, тому дівчинку було госпіталізовано в гастроентерологічне відділення. Rtg дослідження шлунково-кишкового тракту допомогло виявити стороннє тіло в шлунку, а ФЕГДС підтвердила наявність тріхобезоару (чужорідного тіла в шлунку, сформованого з волосся чи рослин, — ред.)”, — йдеться у дописі.

Завдяки злагодженій роботі команди гастроентерологів, анестезіологів і хірургів пацієнтку було успішно прооперовано, і стороннє тіло сформоване з волосся вагою в один кілограм було видалено.

“Пильнуйте, щоб ваші діти не їли волосся, бо наслідки можуть бути такими”, — наголосив Мельник.