Медики дитячої спеціалізованої лікарні «Охматдит» провели першу операцію маленькому пацієнту після ракетного удару по закладу. Операція відбувалася на базі Київської обласної клінічної лікарні.

Про це повідомили у МОЗ.

Наразі у Київській обласній клінічній лікарні працює оперативно оснащене відділення для тимчасової роботи.

«Щасливі бути дотичними до підтримки “Охматдиту”. Разом ми непереможні», — зазначили в обласній лікарні.

Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко розповів, що до «Охматдиту» «потихеньку» повертатимуть онкологічних пацієнтів. У закладі вже відновили роботу центру крові, щоб діти могли отримати необхідні компоненти крові для лікування. Також запрацювало відділення радіології — медики продовжили опромінювати тих дітей, які почали опромінювання ще до атаки рф.

Гендиректор «Охматдиту» Володимир Жовнір розповів, що попри російську атаку в лікарні продовжували лікуватися десятки дітей з дуже важкими патологіями. Йдеться про пацієнтів у відділеннях ендокринології, неврології, двох педіатричних відділеннях та відділенні СНІДу. Їхні корпуси зазнали мінімальних пошкоджень.

Жовнір зазначив, що найближчим часом до лікарні можуть бути переміщені діти з онкології. Ймовірно, це відбудеться вже 12-13 липня, залежно від питання транспортування та домовленостей з місцями, куди евакуювали маленьких пацієнтів. Їх перевезуть у новий корпус.

Окрім того, лікарня та МОЗ обговорювали можливість надання допомоги діалізним хворим у цьому корпусі.