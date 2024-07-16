Генеральний директор Охматдиту Володимир Жовнір спрогнозував, що лікарня, ймовірно, зможе повністю відновити роботу не менш ніж за пів року

Про це він розповів в етері телемарафону.

“Я дуже сподіваюся, що, звісно, не в такому режимі, як ми працювали раніше, але Охматдит зможе відновити роботу вже за місяць-два. Тобто відновлять роботу основні відділення, які надавали медичну допомогу до цієї атаки. Повне відновлення триватиме щонайменше пів року”, — сказав він.

За словами Жовніра, корпус діалізу, наприклад, найбільше постраждав від російського ракетного удару, обвалилась половина будівлі. Наразі вже відновлено гострий діаліз, втім, для відновлення роботи всього відділення ще необхідне обладнання.

Директор лікарні зазначив, що росіяни, за попередніми оцінками, знищили або пошкодили обладнання загальною вартістю 360-400 мільйонів гривень. Крім того, Охматдит втратив щонайменше одне діалізне відділення. Старий хірургічний корпус і ще один шестиповерховий корпус перебувають у дуже поганому стані.