Посадовиці медико-соціальної експертної комісії Рівненської області, яка була частиною злочинної групи з 29 осіб, що "заробляла" на ухилянтах, висунули підозру.

Про це повідомили у Рівненській обласній прокуратурі та в управлінні СБУ в Рівненській області.

За даними слідства, вона входила до складу Рівненської міжрайонної кардіологічної МСЕК. Після того, коли представники лікарсько-консультативних комісій направляли “клієнта” на проходження МСЕК, посадовиця готувала фіктивні висновки про непридатність “хворих” до військової служби.

“За даними досудового розслідування, жінка була однією з учасниць схеми, яку нещодавно викрили на Рівненщині. Її, нагадаємо, організували три жительки Рівненського району. За 16700 доларів США вони забезпечували фіктивне лікування вигаданих діагнозів, на основі яких, зрештою, оформлювали клієнтам групи інвалідності для ухилення від мобілізації та можливості виїзду за кордон”, — йдеться у повідомленні.

Наразі посадовиці повідомили про підозру.