Міністерство оборони України переробляє знищену військову техніку РФ, що принесло до бюджету 24,7 млн грн з початку року.

Про це повідомляє Міноборони.

На території знищеної військової техніки та у військових частинах Збройних сил України накопичено 1000 тонн металобрухту, що містить дорогоцінні метали: 100 кг золота, 1900 кг срібла та 25 кг платини.

Переробка цього металобрухту здійснюється Міністерством оборони через спеціалізовані приватні підприємства.

За сім місяців 2024 року Міноборони отримало 24.7 млн грн від переробки дорогоцінних металів, з очікуванням ще 18 млн грн до кінця року.

Кошти розподіляються відповідно до нормативів НБУ: 80% від золота та платинових металів і 50% від срібла йдуть до державного бюджету, а решта залишається на спеціальному фонді Міноборони для потреб Збройних сил.