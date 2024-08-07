Під Курськом загинув "Z-воєнкор" Піддубний внаслідок атаки FPV-дрона на його автівку, повідомляють російські ЗМІ.

Про це інформує DeepState.

7 серпня ліквідували російського “Z-воєнкора” Євгена Піддубного, який працював у Курській області. Про його загибель повідомили депутат Держдуми Михайло Делягін та кілька військових телеграм-каналів.

Євген Піддубний, російський воєнкор, працював у Курській області, висвітлюючи бої в Суджанському районі. Колаборант Олег Царьов повідомив, що в машину Піддубного потрапив FPV-дрон, що призвело до його загибелі, що також підтвердила ВДТРК.

Піддубний мав значну аудиторію в своєму телеграм-каналі, де транслював російську пропаганду, на яку підписано понад 700 тисяч осіб.