Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.

Касові збори американської науково-фантастичної комедії “Ліло і Стіч”, знятої під керівництвом Діна Фляйшера Кемпа, за два вікенди в українському прокаті перевищили 60 мільйонів гривень. Цю інформацію підтвердила пресслужба дистриб’ютора “Кіноманія”.

Протягом першого тижня показу фільму було реалізовано понад 186 тисяч квитків, що принесло більше 32 мільйонів гривень. У другому тижні продажі склали майже 180 тисяч квитків на суму понад 29 мільйонів гривень.

З моменту світової прем’єри, касові збори “Ліло і Стіч” досягли 341 мільйона доларів. Серед усіх римейків Disney, ця стрічка займає третє місце за найкращим стартом, поступаючись лише “Королю Леву” 2019 року та “Красуні й чудовиську” 2017 року.

Фільм “Ліло і Стіч” є адаптацією культового мультфільму Disney 2002 року. Головна героїня, шестирічна гавайська дівчинка Ліло, відчуває глибоке самотність, живучи зі старшою сестрою Нані, яка стала її опікункою після трагічної загибелі батьків. Одного разу Ліло вирішує взяти з притулку собаку, не підозрюючи, що це насправді прибулець з космосу, створений як небезпечна зброя через несанкціоновані генетичні мутації.