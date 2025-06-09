Про це повідомляє Deadline.

Протягом трьох вікендів нова адаптація Disney “Ліло і Стіч” зібрала вражаючі 772,6 мільйона доларів у світовому прокаті. Цю інформацію оприлюднили у виданні Deadline.

На неділю в США та Канаді фільм заробив близько 335,8 мільйона доларів, тоді як міжнародні збори склали 436,8 мільйона. “Ліло і Стіч” продовжує утримувати лідерство серед немісцевих фільмів на всіх європейських ринках, за винятком Фінляндії та Норвегії, а також у Латинській Америці.

Ці вражаючі результати роблять “Ліло і Стіч” одним з найуспішніших релізів 2025 року, наближаючи його до позначки в 1 мільярд доларів.

Японія нещодавно приєдналася до списку країн, де фільм досяг успіху, зібравши 4 мільйони доларів і зайнявши перше місце за касовими зборами. Таким чином, “Ліло і Стіч” стали третьою за величиною стрічкою серед студійних фільмів у 2025 році, поступаючись лише “Майнкрафт”, який випереджає нову адаптацію на 2%.

У таких країнах, як Франція, Італія, Іспанія, Бразилія та Мексика, “Ліло і Стіч” є найкасовішим фільмом року. Найбільші збори фільм отримав у:

Мексиці – 56,6 мільйона доларів;

Великій Британії – 42,2 мільйона доларів;

Франції – 30,4 мільйона доларів;

Бразилії – 28,2 мільйона доларів;

Німеччині – 23,7 мільйона доларів.

“Ліло і Стіч” є кіноадаптацією культового мультфільму Disney 2002 року. Головна героїня, шестирічна гавайська дівчинка Ліло, відчуває себе самотньою, живучи зі старшою сестрою Нані, яка стала її опікункою після смерті батьків. Одного разу Ліло вирішує взяти з притулку песика, який виявляється прибульцем, створеним як небезпечна зброя через несанкціоновані генетичні мутації.

Варто зазначити, що в українському прокаті “Ліло і Стіч” за перші два вікенди зібрали понад 60 мільйонів гривень.

У той же час “Місія неможлива: Фінальна розплата” вже зібрала понад 450 мільйонів доларів у світовому прокаті. Фільм демонструється на 66 ринках, і цього вікенду лідером став Китай, де він вдруге поспіль займає перше місце. Загальна сума зборів у Китаї становить 47,5 мільйона доларів, що робить його найкасовішим голлівудським фільмом року в цій країні.

До п’ятірки країн з найвищими зборами також увійшли:

Велика Британія – 27,8 мільйона доларів;

Японія – 23,4 мільйона доларів;

Корея – 20,5 мільйона доларів;

Франція – 17,7 мільйона доларів.

“Місія неможлива: Фінальна розплата” є восьмою частиною серії “Місія неможлива”. Фільм вийшов в український прокат 22 травня 2025 року і продовжує сюжет попередньої частини франшизи, де Ітан Гант (Том Круз) та його команда протистоять штучному інтелекту, відомому як “Сутність”.

Цікаво, що під час зйомок фільму Том Круз стрибнув з підпаленим парашутом 16 разів, що дозволило йому потрапити до Книги рекордів Гіннеса.