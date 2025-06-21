Атаки Ізраїлю на ядерні обʼєкти Ірану: аналіз пошкоджень та наслідків

Про це повідомлює Bloomberg.

Протягом чотирьох днів, починаючи з 13 червня, атаки Ізраїлю на ядерні обʼєкти Ірану не завдали значної шкоди. Це підтверджують супутникові знімки, які демонструють стан обʼєктів у Натанзі, Ісфахані та Фордо.

Згідно з інформацією, пошкодження на заводі збагачення урану в Натанзі в основному стосуються розподільчих станцій та трансформаторів. Хоча ці елементи є критично важливими, їх можна відремонтувати протягом кількох місяців.

“Вони завдали шкоди, але залишили багато чого неушкодженим” – Роберт Келлі, колишній інспектор МАГАТЕ

Іран вживає заходів для захисту своїх ядерних обʼєктів та запасів урану від можливих ракетних атак. Запаси урану, які можна компактно розмістити в 16 контейнерах, є рухомою мішенню, оскільки уран переміщується по всьому ядерному комплексу, що ускладнює контроль за ним.

Підземні збагачувальні цехи Натанза захищені товстим шаром землі та бетону. Центрифуги, що використовуються для збагачення урану, можуть бути пошкоджені відключенням електрики. Удари Ізраїлю по трансформаторних станціях можуть призвести до зупинки центрифуг, але лише на короткий термін.

“Будь-який компетентний конструктор матиме резервне джерело живлення, або батареї, або генератори” – Роберт Келлі

В Ісфаханському центрі ядерних технологій Ізраїль зміг пошкодити лише зовнішню інфраструктуру, зокрема, місця для збору персоналу. В Ісфахані Іран зберігає понад 400 кг високозбагаченого урану, що може бути використано для створення 10 ядерних бомб. Удари Ізраїлю не завдали шкоди місцю зберігання урану.

Ядерний обʼєкт Фордо розташований на глибині щонайменше 100 метрів у горі, що робить його стійким до ракетних атак. За словами Роберта Келлі, Ізраїль міг пошкодити лише енергосистему та тунелі доступу до обʼєкта. Для знищення Фордо потрібні потужні бомби, які є у США.

21 червня Ізраїль оголосив про атаку на ядерний обʼєкт в Ісфахані та чотири пускові установки, використавши близько 50 винищувачів, які скинули 150 боєприпасів. МАГАТЕ підтвердило, що удар був завданий по цеху з виробництва центрифуг в Ісфахані.

Раніше повідомлялося, що США можуть завдати удару по обʼєкту Фордо, якщо Іран продовжить свою ядерну програму. Трамп, відповідаючи на запитання про можливість удару по ядерних обʼєктах Ірану, зазначив: “Можливо, зроблю це, можливо, ні”.

Огляд атак Ізраїлю на Іран

У ніч на 13 червня Армія оборони Ізраїлю розпочала повітряну операцію проти ядерної програми Ірану, завдавши ударів по десятках цілей, включаючи обʼєкти, повʼязані зі збагаченням урану.

Премʼєр-міністр Біньямін Нетаньягу підкреслив, що метою операції є “завдати удару по ядерній інфраструктурі Ірану, його заводах з виробництва балістичних ракет та військових потужностях”. Він зазначив, що операція триватиме до повного виконання завдання.

У відповідь на атаку Іран запустив понад 100 безпілотників у бік Ізраїлю. Пізніше, 13 та 14 червня, Ізраїль завдав нових авіаударів по містах Ірану, де розташовані ключові оборонні споруди.

На екстреному засіданні Ради Безпеки ООН 13 червня Іран звинуватив США в причетності до атак Ізраїлю. Вашингтон спростував ці звинувачення та закликав Тегеран до переговорів щодо ядерної програми.

20 червня МАГАТЕ попередило про можливу небезпеку радіологічного викиду для місцевих жителів через атаки Ізраїлю на ядерні обʼєкти, які розпочалися 13 червня.