Про це повідомила перша заступниця голови Національного банку України Катерина Рожкова в інтерв’ю.
“За нашими розрахунками та підтвердженнями банків, ці обмеження торкнуться менш ніж 1% громадян”, — зазначила вона.
Водночас якщо клієнт має підтверджені доходи, банк не буде обмежувати його операції.
“Наприклад, якщо у вас зарплатна картка в цьому банку, і всі ваші надходження — це заробітна плата від роботодавця, а накопичення перевищують 100 тисяч або навіть 400 тисяч гривень за певний період, банк не буде мати до вас запитань і не накладатиме обмеження”, — пояснила Рожкова.
За її словами, ці обмеження спрямовані на боротьбу з тіньовим ринком. Хоча банки не є головними учасниками цього процесу, вони можуть допомогти, оскільки їхня діяльність охоплює всі економічні сфери. Рожкова також нагадала, що вже існувало правило щодо фінансового моніторингу.
“Якщо сума перевищує 400 тисяч гривень, ви маєте підтвердити, звідки ці гроші, та надати банку пояснення щодо їх походження”, – підкреслила Рожкова.
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