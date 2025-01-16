Встановлені ліміти на вихідні платежі вплинуть на невелику кількість клієнтів банків і мають на меті боротьбу з тіньовим сектором економіки.

Про це повідомила перша заступниця голови Національного банку України Катерина Рожкова в інтерв’ю.

“За нашими розрахунками та підтвердженнями банків, ці обмеження торкнуться менш ніж 1% громадян”, — зазначила вона.

Водночас якщо клієнт має підтверджені доходи, банк не буде обмежувати його операції.

“Наприклад, якщо у вас зарплатна картка в цьому банку, і всі ваші надходження — це заробітна плата від роботодавця, а накопичення перевищують 100 тисяч або навіть 400 тисяч гривень за певний період, банк не буде мати до вас запитань і не накладатиме обмеження”, — пояснила Рожкова.

За її словами, ці обмеження спрямовані на боротьбу з тіньовим ринком. Хоча банки не є головними учасниками цього процесу, вони можуть допомогти, оскільки їхня діяльність охоплює всі економічні сфери. Рожкова також нагадала, що вже існувало правило щодо фінансового моніторингу.