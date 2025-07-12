Ліна Костенко готує історичний роман про Гетьманщину

Про це проявила Ліна Костенко у першій часті інтерв’ю серію Жадану для проєкту “Кругова оборона” на Радіо Хартія

Ліна Костенко активно працює над новим історичним романом, який присвячений епосі Гетьманщини. Про це поетеса поділилася в інтерв’ю Сергієві Жадану для проєкту “Кругова оборона” на “Радіо Хартія”. Запис розмови відбувся минулого року, коли Жадан відвідав Костенко разом із Іваном Малковичем, а згодом повернувся для запису другої частини бесіди. Це була перша велика публічна розмова авторки “Маруcі Чурай” та “Записок українського самашедшого” за останні роки.

Роман охоплює період Гетьманщини, але не в традиційному героїчному контексті. Основна тема твору – складне питання участі українців у формуванні ідеології Російської імперії. Ліна Костенко підкреслює:

“Як знав захід Росію? По блиску фасадів.”

У книзі авторка досліджує такі питання: чому українці, виховані в Києво-Могилянській академії, стали творцями імперських механізмів? Чи усвідомлювали вони свою роль і відповідальність? І чи дійсно, як стверджують деякі сьогодні, українці збудували імперію і тепер мають її зруйнувати? Ліна Костенко пояснює:

“Мені треба знайти істину причину, розумієте?”

“Оці українці – наш піп Феофан Прокопович підкинув Петру І ідеї, од яких ми зараз задихаємось…”

Серед основних персонажів роману – богослов, письменник і реформатор Феофан Прокопович, який створив “Духовний регламент”, що підпорядкував православну церкву імператорській владі. Також у творі з’являється канцлер Російської імперії Олександр Безбородько, виходець із Гетьманщини, а також іноземні політики та письменники.

Про процес написання Ліна Костенко зазначила:

“Я написала цю книжку спокійно, не зривалася.”

Щодо дати виходу книги, точних відомостей поки що немає, але з інтерв’ю стає зрозуміло, що робота над рукописом вже близька до завершення. Сергій Жадан у першій частині розмови також зазначив, що Ліна Костенко зараз “дописує книжки та готує їх до друку”. Хоча слово вжите у множині, сама письменниця переважно говорить про свій історичний роман.