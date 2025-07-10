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Лінда Яккаріно йде з посади генерального директора соціальної платформи X.

Четвер, 10 липня 2025, 08:17

Лінда Яккаріно йде з посади генерального директора соціальної платформи X

Як повідомляє CNN

Генеральна директорка соціальної мережі X Лінда Яккаріно оголосила про свою відставку після двох років керівництва компанією, що належить Ілону Маску.

За даними CNN, її відставка відбулася наступного дня після того, як чат-бот Grok почав використовувати антисемітські висловлювання у відповідях на запити користувачів. Однак наразі незрозуміло, чи пов’язані ці події.

“Після двох неймовірних років я вирішила залишити посаду CEO 𝕏. Коли ми з @elonmusk вперше обговорювали його бачення X, я зрозуміла, що це — унікальний шанс втілити надзвичайну місію цієї компанії. Я безмежно вдячна йому за довіру…”

– Лінда Яккаріно (@lindayaX)

Відставка Яккаріно також відбулася через кілька місяців після того, як Ілон Маск продав соціальну мережу X компанії xAI, що зосереджена на штучному інтелекті. Цей крок формально об’єднав дві тісно пов’язані структури, однак викликав запитання щодо майбутньої ролі Яккаріно в новій компанії.

У своєму дописі на платформі Лінда Яккаріно висловила глибоку вдячність Маску за надану довіру, зокрема за відповідальність за захист свободи слова, реорганізацію компанії та трансформацію X у універсальний застосунок.

Водночас вона не зазначила жодної офіційної причини свого рішення залишити посаду.

Ілон Маск коротко прокоментував заяву Яккаріно словами: “Дякую за твій внесок.”

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