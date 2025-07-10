Відставка Лінди Яккаріно з посади CEO соціальної мережі X

Як повідомляє Twitter-акаунт Лінди Яккаріно
Лінда Яккаріно, генеральна директорка соціальної мережі X, оголосила про свою відставку, про що стало відомо 9 липня. Вона очолювала компанію з травня 2023 року, отримавши цю посаду за запрошенням Ілона Маска, власника X.
Причини свого рішення залишити посаду Яккаріно не розкрила, але в своєму повідомленні висловила вдячність Маску за можливість працювати в компанії та підкреслила досягнення команди X, яка, на її думку, здійснила “історичний поворот у бізнесі”.
“Після двох неймовірних років я вирішив піти з посади генерального директора Х. Коли ми з Ілоном Маском вперше говорили про його бачення X, я знала, що це буде можливість усього життя – виконати надзвичайну місію цієї компанії.”
Вона також зазначила, що найкраще у платформі ще попереду, оскільки X відкриває нову главу з xAI, стартапом у сфері штучного інтелекту.
“Я вболіватиму за вас, коли ви продовжуватимете змінювати світ.”
Яккаріно стала генеральною директоркою після того, як Ілон Маск придбав Twitter за 44 мільярди доларів у 2022 році. Після цього він звільнив близько 75% співробітників, послабив обмеження на свободу слова на платформі та використовував X як політичний рупор, що викликало занепокоєння серед рекламодавців і призвело до падіння рекламного бізнесу.
У березні Маск оголосив про продаж X своєму стартапу xAI, угода оцінила xAI у 80 мільярдів доларів, а X – у 33 мільярди доларів. З того часу xAI веде переговори щодо залучення нового фінансування, яке може підвищити оцінку компанії до приблизно 120 мільярдів доларів.
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