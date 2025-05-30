Ліндсі Грем про економічне партнерство України та США у критичних копалинах і дронах

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.

Сенатор США Ліндсі Грем акцентував увагу на важливості розвитку ділових відносин між Україною та Сполученими Штатами, підкреслюючи великий потенціал України в галузі критично важливих корисних копалин та оборонної промисловості.

Ці заяви були зроблені під час брифінгу, що відбувся 30 травня у Києві.

“Ми маємо ділові відносини з Україною завдяки угоді про критично важливі корисні копалини, якої у нас ніколи раніше не було.” – Ліндсі Грем

Сенатор зазначив, що йдеться про ресурси, вартість яких оцінюється в трильйони доларів, і які є необхідними для економіки XXI століття. Він обговорював цю ініціативу з президентом Володимиром Зеленським ще два роки тому.

Грем також акцентував увагу на оборонній сфері, зокрема на можливості створення спільних підприємств у виробництві безпілотників.

“Українці – це королі дронів. Ви – найекспертніші люди на планеті в тому, як створювати та використовувати дрони. Було б божевіллям не скористатися цими знаннями та не почати бізнес з вами.” – Ліндсі Грем

Він висловив впевненість, що Україна стане надійним ринком для американської високотехнологічної зброї, що сприятиме формуванню взаємовигідного партнерства.

Грем підкреслив, що мова йде не лише про військову допомогу, а й про довгострокові економічні зв’язки, які базуються на спільних інтересах у сферах безпеки та технологій.