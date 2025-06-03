Ліндсі Грем про заяви Медведєва та другий раунд переговорів у Стамбулі

Як повідомляє Twitter-акаунт Ліндсі Грема

Ліндсі Грем, сенатор-республіканець з США, висловив свою реакцію на недавні заяви Дмитра Медведєва, заступника секретаря Ради безпеки Росії. Медведєв зазначив, що Росія веде переговори не з метою досягнення миру, а для перемоги у війні проти України. Грем привітав його з “рідкісним моментом чесності”, що стало темою його посту в соціальній мережі Х.

“Вітаю пана Медведєва з рідкісним моментом чесності, який опублікувала російська пропагандистська машина. Я вдячний вам за те, що ви дали світові зрозуміти, що Путін і Росія зовсім не зацікавлені в мирі.” – Ліндсі Грем

У своїй заяві Медведєв підкреслив, що Москва не прагне до компромісів, а навпаки, має на меті досягнення перемоги та знищення української влади.

“Переговори в Стамбулі потрібні не для компромісного миру на придуманих кимось нереальних умовах, а для нашої якнайшвидшої перемоги і повного знищення неонацистської влади. У цьому сенс російського Меморандуму, який учора було опубліковано.” – Дмитро Медведєв

Другий раунд переговорів у Стамбулі

2 червня відбувся другий раунд переговорів між українською та російською делегаціями за посередництва Туреччини. Ці перемовини тривали більше години. Після завершення зустрічі, Рустем Умєров, голова української делегації та міністр оборони, повідомив, що сторони досягли домовленостей щодо обміну полоненими та репатріації 6 тисяч тіл загиблих військових. Він зазначив, що деталі будуть оприлюднені “незабаром”.

Крім того, російська сторона передала Україні так званий “меморандум”, який містить їхнє бачення мирного врегулювання та умови для припинення вогню. Київ отримав тиждень для вивчення та аналізу цього документа, після чого сторони зможуть скоординувати свої подальші дії. Умєров також запропонував провести ще один раунд переговорів 20-30 червня.

Проте, за словами Сергія Кислиці, першого заступника міністра закордонних справ України та члена української делегації, російська сторона відмовилася від безумовного припинення вогню та зустрічі президента Володимира Зеленського з Володимиром Путіним.