Ліндсі Грем пропонує законопроєкт про санкції проти Росії

Як повідомляє Twitter-акаунт Ліндсі Грема

Сенатор-республіканець Ліндсі Грем з Південної Кароліни має намір просувати двопартійний законопроєкт, спрямований на запровадження санкцій проти Російської Федерації. Метою цього законопроєкту є завершення війни, яку РФ веде проти України. Про свої плани Грем повідомив у Twitter.

Він висловив подяку президенту Дональду Трампу за його зусилля у справі припинення насильства в Україні, але підкреслив, що для досягнення миру потрібні партнери, готові до співпраці. Грем зазначив, що Україна готова до припинення вогню та зустрічей, тоді як Володимир Путін ігнорує ці ініціативи.

“Я дуже ціную зусилля президента Трампа, спрямовані на припинення кровопролиття в Україні, але для цього потрібні охочі партнери. Україна погодилася на припинення вогню та всі прохання про зустрічі, тоді як Путін продовжує ігнорувати мирні зусилля.”

Сенатор також підкреслив, що настав час розширити інструменти, які має президент Трамп, для завершення конфлікту.

“Я очікую, що Сенат внесе двопартійний законопроєкт про російські санкції, який дозволить запровадити тарифи та санкції проти країн, що підтримують військову машину Путіна та не допомагають Україні. Законопроєкт міститиме президентську відмову від санкціонування, щоб надати президенту Трампу максимальний вплив. Цей законопроєкт має 85 співавторів, і їхня кількість зростає. Настав час покласти край цій ‘кривавій лазні’.”

Законопроєкт Грема-Блюменталя

На початку квітня 50 американських законодавців, очолюваних Ліндсі Гремом та демократом Річардом Блюменталем, представили двопартійний законопроєкт, що передбачає санкції проти Росії у разі зриву мирних переговорів щодо України. Цей документ пропонує встановити тариф у 500% на імпорт товарів із країн, які купують російську нафту, газ, уран та інші сировини.

Проте, газета The Washington Post зазначила, що ухвалення цього законопроєкту може негативно вплинути на самі США, оскільки багато ключових партнерів Вашингтона, таких як Індія, Туреччина, ЄС, Бразилія, Південна Корея, Тайвань та Японія, продовжують закуповувати російські енергоресурси. Крім того, США імпортують російський уран.

Офіційна позиція США щодо нових санкцій

Після повторного вступу Дональда Трампа на посаду президента, він неодноразово погрожував Москві масштабними санкціями, але водночас заявляв, що Вашингтон утримується від нових обмежень у надії на укладення мирної угоди між Україною та Росією.

18 травня міністр фінансів США Скотт Бессент повідомив, що Вашингтон разом із Європою “без вагань” посилить санкції проти Росії, якщо Володимир Путін не почне вести переговори з Україною “в дусі доброї волі”.

25 червня держсекретар США Марко Рубіо зазначив, що Трамп “знатиме правильний час і місце” для запровадження нових санкцій проти Росії.