Ліндсі Грем про переговори Росії та України і нові санкції США

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.

Сенатор США Ліндсі Грем висловив думку, що можливі переговори між Росією та Україною, заплановані на 2 червня, можуть виявитися “безглуздою зустріччю”. Він зазначив, що обидві палати Конгресу готові до введення нових санкцій проти Росії. Цю інформацію Грем озвучив під час пресконференції в Києві.

За словами сенатора, представники Конгресу США чекають на звіт від України щодо ситуації на фронті та впливу санкцій на військові можливості Путіна.

“Цього літа відбувається карткова гра. Перші карти будуть розіграні Сенатом Сполучених Штатів та Палатою представників, де ми запровадимо санкції проти країн, які купують російську нафту, щоб підтримувати свою військову машину в робочому стані. Звідси ми йдемо до Парижа, а потім до Німеччини. Це має бути літо координації.” – Ліндсі Грем

18 травня міністр фінансів США Скотт Бессент підтвердив, що Вашингтон разом з європейськими партнерами “без вагань” посилить санкції проти Росії, якщо Володимир Путін не проявить готовності до мирних переговорів з Україною “в дусі доброї волі”.

Раніше державний секретар Марко Рубіо зазначив, що уряд США просив законодавців дати їм “трохи часу” для досягнення прогресу в переговорах між Кремлем і Києвом, не запроваджуючи нових санкцій.

На початку квітня 50 американських законодавців, очолюваних республіканцем Ліндсі Гремом та демократом Річардом Блюменталем, представили двопартійний законопроєкт, що передбачає введення санкцій проти Росії у разі зриву мирних переговорів щодо України.

Цей документ містить положення про запровадження первинних і вторинних санкцій, зокрема 500% тарифів на країни, які купують російську нафту та її похідні продукти.