Сенатор Ліндсі Грем про дії Росії та конфлікт в Україні

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.

Сенатор США Ліндсі Грем висловив стурбованість щодо дій Росії, зазначивши, що країна не проявляє справжнього бажання досягти миру. Натомість, за його словами, Росія активно нарощує свою військову присутність на кордоні з Україною, готуючись до можливого контрнаступу влітку або восени. Цю інформацію він озвучив під час пресконференції в Києві.

Грем підкреслив, що Росія використовує переговори як засіб затягування часу, створюючи ілюзію дипломатичних зусиль, але насправді не має наміру зупиняти бойові дії.

“Президент Трамп прагне миру. Він зробив одним зі своїх пріоритетів припинення цієї варварської війни. Для досягнення миру потрібні партнери. Я не вірю, що Путін – це добровільний партнер. Я вважаю, що Україна зробила все, про що просив президент Трамп та інші. Вони прийняли пропозицію про припинення вогню без жодних умов. Вони склали список речей, які, з їхнього погляду, були б необхідними для припинення війни. Зволікає Росія”, – сказав Ліндсі Грем.

На думку сенатора, Росія затягує конфлікт, сподіваючись, що країни-партнери України втомляться від війни і зменшать свою підтримку.