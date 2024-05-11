Порядок виступів фіналістів на Євробаченні-2024
Ви можете віддати свої голоси за допомогою застосунків для iOS, Android або Windows, телефоном та/або через SMS. Відповідні номери мають оголосити під час трансляції.
Кожен зможе проголосувати до 20 разів, але обрати пісню своєї країни не можна. Голосування триватиме протягом усього шоу, а також ще 40 хвилин після завершення.
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