Проголосувати можуть громадяни з усіх країн-учасниць цьогорічного конкурсу за свого фаворита.

Порядок виступів фіналістів на Євробаченні-2024

Ви можете віддати свої голоси за допомогою застосунків для iOS, Android або Windows, телефоном та/або через SMS. Відповідні номери мають оголосити під час трансляції.

Кожен зможе проголосувати до 20 разів, але обрати пісню своєї країни не можна. Голосування триватиме протягом усього шоу, а також ще 40 хвилин після завершення.