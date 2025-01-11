Масштабні пожежі в Каліфорнії, які за кілька днів знищили цілі райони в Лос-Анджелесі та змусили тисячі людей покинути свої будинки, несуть у собі ще одну загрозу. На думку вчених, дим від вогню може переносити небезпечні грибкові спори, які здатні поширюватися на великі відстані, що значно підвищує ризик рідкісних інфекцій.

Про це пише видання Daily Mail.

Зміна клімату та екстремальні погодні умови створюють сприятливе середовище для швидкого пристосування грибків до підвищених температур. Це означає, що деякі мікроорганізми можуть тепер виживати й всередині людського організму, тоді як раніше людське тіло вважалося для них занадто “гарячим”.

“Загалом, безперечно існує ймовірність того, що грибки можуть спричинити пандемію”, — сказав доктор Хенігль з Медичного університету Граца.

Останніми роками експерти дедалі більше стурбовані швидким поширенням грибкових інфекцій за межами нормального діапазону. Однак природні катаклізми на кшталт лісових пожеж в Лос-Анджелесі, можуть призвести до ще більшого поширення грибкових інфекцій.

Разом з тим, доктор Хенігль вважає, що людство адаптувалося до дедалі більшої кількості катаклізмів, тому кількість людських смертей залишалася стабільною протягом останніх кількох десятиліть, попри більшу частоту стихійних лих.

“Однак ці катастрофи можуть, як у короткостроковій, так і в довгостроковій перспективі, сприяти виникненню грибкових захворювань, поширюючи грибкові патогени вітром або димом лісової пожежі”, — зауважив він.

Зазначається, що особливо вразливими до грибкових захворювань є люди з ослабленим імунітетом, для яких вдихання спор із повітря, насиченого димом, може мати важкі наслідки. Разом з тим, певні різновиди грибків “дуже вміло ховаються” від імунітету, тому деякі хвороби можна виявити, коли вже занадто пізно. Саме тому фахівці закликають посилити контроль і моніторинг стану повітря у районах, які постраждали від вогняної стихії.