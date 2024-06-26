Про це повідомили у пресслужбі «Лісів України».
Там зазначають, що виставили ціну на тендері 3750 грн за один кубічний метр деревини. Сумарно це вартувало б 104,2 млн гривень, включно з доставленням.
А втім, одна з компаній-учасниць тендера подала скаргу до Антимонопольного комітету на «Ліси України» щодо атестації галузевої лабораторії, яка надала радіологічний сертифікат. Тому держпідприємству скасували статус переможця на тендері.
В установі також стверджують, що військові ризикують отримати деревину, на 15,2 млн гривень дорожчу.
«Цього року “Ліси України” безоплатно надали Силам оборони 94 000 м³ лісопродукції. Щомісяця постачання лише збільшуються. Не було жодного випадку, щоб від нашої продукції відмовилися, бо щось не так з атестацією лабораторії або сертифікатами», — заявили у держпідприємстві.
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