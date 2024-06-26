Державне підприємство «Ліси України» усунули з тендерів на платформі Prozorro на постачання деревини для ЗСУ, хоча установа пропонувала найнижчу ціну.

Про це повідомили у пресслужбі «Лісів України».

Там зазначають, що виставили ціну на тендері 3750 грн за один кубічний метр деревини. Сумарно це вартувало б 104,2 млн гривень, включно з доставленням.

А втім, одна з компаній-учасниць тендера подала скаргу до Антимонопольного комітету на «Ліси України» щодо атестації галузевої лабораторії, яка надала радіологічний сертифікат. Тому держпідприємству скасували статус переможця на тендері.

В установі також стверджують, що військові ризикують отримати деревину, на 15,2 млн гривень дорожчу.

«Цього року “Ліси України” безоплатно надали Силам оборони 94 000 м³ лісопродукції. Щомісяця постачання лише збільшуються. Не було жодного випадку, щоб від нашої продукції відмовилися, бо щось не так з атестацією лабораторії або сертифікатами», — заявили у держпідприємстві.