Довгоочікувані винищувачі F-16 за кілька тижнів мають з'явитися в Україні. Однак українські та західні посадовці вважають, що ці літаки навряд чи стануть переломним моментом у війні, де РФ повільно просувається вперед.

Про це пише The Washington Post.

“Просто занадто мало літаків і забагато російської ППО, яка може їх збити. Це означає, що перші F-16, швидше за все, будуть служити для посилення протиповітряної оборони України — для збивання повітряних цілей, таких як ракети, безпілотники та літаки — замість того, щоб завдавати ударів по наземних силах Росії та іншим військовим цілям поблизу фронту”, — пояснює видання.

Журналісти зазначають, що F-16, принаймні спочатку, навряд чи літатимуть близько до лінії фронту, а це означає, що вони не зможуть стримувати атакуючі російські літаки.

Зазначається, що офіційні особи не коментують, скільки саме літаків Київ отримає у 2024 році, але це буде не більше однієї ескадрильї — близько 20 літаків — і лише шість пілотів, за прогнозами, завершать навчання цього літа, оскільки програма має обмежену кількість місць і була з великою затримкою.

Також WP звертає увагу на те, що Бельгія, Данія, Нідерланди та Норвегія зобов’язалися надати Україні 80 F-16, але “більшість із них не надійдуть роками”. При цьому США, які схвалили передачу літаків Україні союзниками по НАТО минулого літа, не надали жодного літака.

“Очікувана обмежена роль літаків американського виробництва підкреслює поглиблення лінії розлому між Києвом і його західними прихильниками”, — констатують в WP.