Літературний та мистецький самвидав в Україні: досвід і виклики

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.

Книговидавництво, незважаючи на свою романтичну ауру, в першу чергу є бізнесом, де акцент робиться на популярних темах і відомих авторах. Нішеві видання, які потрапляють в андеграунд, знаходять своїх читачів через альтернативні канали – самвидав.

Раніше самвидав був вимушеним рішенням для українських авторів, які прагнули обійти державну цензуру. Сьогодні ж цей “шлях самурая” обирають свідомо. Літературний самвидав та сучасна українська культура зинів формують окрему екосистему книговидавництва, де творчість не підпорядковується комерційним обмеженням.

Літературний самвидав: шлях до незалежності

В Україні існує безліч видавництв, що пропонують різноманітні жанри, цінності та маркетингові стратегії. Коли автор знаходить спільну мову з видавництвом, воно готове інвестувати значні ресурси в просування його твору. Команда професіоналів забезпечить успіх книги, від редагування до дизайну. Проте іноді письменники обирають відмовитися від цього шляху.

Якщо автор не може налагодити традиційні стосунки з видавництвом, існує альтернатива – самвидав. Саме через цей “запасний вихід” на книжковий ринок потрапила Каріна Саварина, авторка книг “Не вагітна”, “Мам” та “За маму, за тата”.

Каріна згадує, що була “дуже наївною” і не розуміла, як функціонує літературний світ. У 2019 році, ставши мамою, вона відчула, що губиться в рутині. Під впливом книги Стівена Кінга “Про письменство. Мемуари про ремесло” вона вирішила почати писати.

У процесі написання Каріна натрапила на блогерку, яка самостійно видала книгу і почала заробляти. Це надихнуло її перетворити чернетки на повноцінну книгу. Вона придумала назву, створила обкладинку і почала шукати видавництво, яке надрукувало б “Не вагітну” за рахунок авторки.

Гроші на друк Каріна заробила, створивши перший в Україні інклюзивний комікс. Тоді в неї було 750 підписників в Instagram і “щире переконання, що книжка важлива і її куплять 500 людей у передзамовленні за один день”.

“Спойлер: цього не сталося з жодною з моїх книжок. У перший місяць замовили 50 примірників. Решту 450 я продавала протягом року, поступово будуючи аудиторію.” – Каріна Саварина

Ірина Кацімон, фентезі-письменниця та авторка трилогії “Мрії”, також поділилася своїм досвідом. Вона прагнула зробити письменництво своєю професією, тому відкрила ФОП і перетворила хобі на основну діяльність.

Виклики літературного самвидаву

Контроль над усіма етапами роботи над книгою несе велику відповідальність.

По-перше, автору потрібно самостійно знайти професіоналів для редагування, коректури, верстки, дизайну та ілюстрацій, а також домовитися з друкарнею.

“Найважливіше та найважче – це знайти фахівців, які будуть так само зацікавлені, ентузіастичні, як і ви. Особливо якщо йдеться про комерційний самвидав.” – Ірина Кацімон

По-друге, автору потрібно займатися маркетингом: таргетингом, співпрацею з медіа, запуском реклами та просуванням у соцмережах.

“У самвидаві складно те, що ти почуваєшся радше продавчинею, ніж письменницею.” – Каріна Саварина

По-третє, фінансові ризики також є значними. Чим менший тираж, тим вища собівартість примірника, що може призвести до значно вищої ціни на самвидав.

“Я ніколи не подавалася у видавництва, адже знала, що хочу ризикнути й створити своє мінівидавництво.” – Ірина Кацімон

Каріна Саварина вважає самвидав радше експериментом, ніж повноцінною альтернативою. Вона зазначає, що самвидав дав їй досвід, але для отримання престижних премій чи входження до великої літературної спільноти це вже інша справа.

“Самвидав дав мені досвід і розуміння процесів. Якщо у вас є блог і бренд – ви зможете заробити.” – Каріна Саварина

Письменниця радить авторам, які хочуть видавати твори самостійно, розвивати блог, а тим, хто шукає видавництво, звертати увагу на його репутацію та умови договору.

Андеграунд книговидавництва – мистецькі зини

Паралельно з традиційним книговидавництвом в Україні активно розвивається культура мистецьких зинів.

Зин – це невелика книжка або брошура, яку створює одна людина чи група людей у малих тиражах. Це можуть бути роздруковані тексти з власноруч намальованими ілюстраціями або більш серйозно оформлені артбуки.

Зин-формат надає митцям свободу, позбавляючи їх обмежень традиційного друку.

“Видавництво – більш комерціоналізована структура, а мистецькі книги – це досить нішева річ.” – Руслана Ключко

Руслана Ключко зацікавилася зинами під час навчання в НАОМА, де створення ілюстрацій та макету книги були основними завданнями. Її першим зином стала збірка поезій Миколи Воробйова “Хто не трава”.

Нещодавно Руслана видала збірку “У світлі саду”, об’єднавши поезії Івана Світличного та Михайла Осадчого, використавши рослини та артефакти, знайдені в Києві.

Виклики мистецького самвидаву

Труднощі мистецького самвидаву обговорили три художниці: Руслана Ключко, Лада Вербіна та Даша Чечушкова. Вони одностайно зазначили, що найскладніше – знайти фінансування.

Руслана надає перевагу ризикованій стратегії – друкувати видання власним коштом.

“Звісно, існують гранти, але це зазвичай довгий і клопіткий процес.” – Руслана Ключко

Лада Вербіна розповідає, що перший наклад її артбуку “Гостинець” також друкувала вдома, а другий тираж видали за підтримки польського центру сучасного мистецтва.

Даша Чечушкова додає:

“Ідей, митців, самвидавів – дуже багато. Якщо ти виходиш в нуль зі своїм виробництвом, то це вже успіх!” – Даша Чечушкова

Другий виклик – розповсюдження зинів, зазвичай у дуже малих тиражах.

Руслана вважає, що живі події є найефективнішим способом просування.

“Треба більше видимості теми, щоб люди розуміли цінність самвидаву.” – Руслана Ключко

Даша Чечушкова вважає, що культуру зинів варто розвивати через інституційну валідацію, щоб самвидав з’являвся на книжкових поличках великих інституцій.

“Зини не мають залишатись в «бульбашці», «своє для своїх». Це доступна друкована популяризація «низових» концепцій.” – Даша Чечушкова

Даша також підкреслює важливість надивленості, щоб митці могли черпати натхнення та формувати нові підходи до самвидаву.

Де можна знайти зини

Український мистецький самвидав, хоч і молодий, набирає популярності.

5 липня у Харкові відбувся фестиваль зинів, що привернув увагу до цього формату. У жовтні пройде фестиваль книжок про культуру “Фундамент”, де також будуть представлені зини.

Інституційний погляд: досвід “Довженко-Центру” в самвидаві

Музейна крамниця “Довженко-Центру” також пропонує широкий асортимент зинів. На цьогорічному “Книжковому Арсеналі” було представлено самвидави різних авторів.

Центр має власне видавництво, але минулого року вирішив експериментувати з культурою зинів, випустивши зин про екранізації творів Михайла Коцюбинського.