Литва і Фінляндія запускають виробництво протипіхотних мін для підтримки України

Про це пише Reuters із посланням на посадовців двох країн-членів НАТО.

У 2026 році Литва та Фінляндія планують запустити власне виробництво протипіхотних мін, щоб задовольнити свої потреби та підтримати Україну в умовах військової загрози з боку Росії. Цю інформацію підтвердили посадовці обох країн, які є членами НАТО.

Нещодавно Литва та Фінляндія оголосили про намір вийти з Оттавської конвенції, що забороняє використання протипіхотних мін. Влада зазначила, що виробництво може розпочатися після завершення шестимісячного процесу виходу з цієї угоди.

“Ми витратимо сотні мільйонів євро на протитанкові міни, а також на протипіхотні міни. Це буде значна сума.” – Кароліс Алекса, заступник міністра оборони Литви

За словами Алекси, планується замовити десятки тисяч протипіхотних мін, а можливо, й більше. Литовська промисловість стане одним із основних джерел постачання. Після налагодження виробництва Литва зможе постачати ці міни іншим країнам, зокрема Україні, зазначив голова Асоціації оборонної промисловості Литви Вінцас Юргутіс.

“Фінляндія повинна, для безпеки постачання, мати власне виробництво. Вони (протипіхотні міни – ред.) є високоефективною та дуже економічно ефективною системою озброєння.” – Хейккі Аутто, голова оборонного комітету фінського парламенту

Фінляндія також розглядає можливість постачання цих мін Україні, оскільки, за словами Аутто, підтримка України є не лише правильним кроком, а й важливою складовою безпеки самої Фінляндії. До приєднання до Оттавської конвенції у 2011 році Фінляндія мала понад мільйон протипіхотних мін.

На сьогодні фінські оборонні компанії, такі як Nammo Lapua, Insta та Raikka, вже виявили інтерес до виробництва мін, а компанія Forcit Explosives готова обговорити це питання з військовими.

Варто зазначити, що Польща, Латвія та Естонія також планують вийти з Оттавської конвенції, посилаючись на зростаюче занепокоєння безпекою через війну Росії в Україні. 29 червня президент Володимир Зеленський підписав указ про вихід України з цієї конвенції, пояснивши це нерівною ситуацією, адже Росія не підписувала документ.

Що таке Оттавська конвенція?

Оттавська конвенція про заборону протипіхотних мін була ухвалена в Осло 18 вересня 1997 року і набула чинності у 1999 році. Більше 160 країн, включаючи більшість західних держав, приєдналися до неї. Серед країн, які не підписали конвенцію, – Китай, Росія, США, Індія та Пакистан.

Україна підписала конвенцію в лютому 1999 року в Нью-Йорку, а Верховна Рада ратифікувала її у травні 2005 року. На момент підписання Україна мала п’ятий за величиною арсенал протипіхотних мін у світі, поступаючись лише Китаю, Росії, США та Пакистану.

Учасники конвенції зобов’язуються ніколи не використовувати, не розробляти, не виготовляти, не купувати, не зберігати та не передавати протипіхотні міни ні безпосередньо, ні опосередковано.