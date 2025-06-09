Литва та Україна готують потужний 18-й пакет санкцій ЄС проти Росії

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.

Литва активно працює над формуванням нового 18-го пакету санкцій ЄС, який має стати не лише потужним, а й руйнівним для Росії. Міністри закордонних справ України Андрій Сибіга та Литви Кястутіс Будріс під час спільної пресконференції в Києві обговорили важливість включення до списку санкцій таких об’єктів, як “Північні потоки”, Росатом, тіньовий флот та інші ключові елементи російської економіки.

Сибіга підкреслив, що Україна прагне миру більше, ніж будь-хто інший, але Росія продовжує блокувати мирний процес. Він зазначив, що Росія не відповіла на конструктивні пропозиції, які були передані перед зустріччю в Стамбулі.

“Натомість вони кинули на стіл у Стамбулі список ультиматумів, які не придатні для дипломатії. Це вкотре демонструє, що потрібно посилювати тиск на Росію та всіх, хто допомагає їй вести цю війну. Наполягаємо, що 18-й пакет санкцій ЄС має бути не просто сильним, а руйнівним. Він має завдати нищівного удару по енергетиці, тіньовому флоту, банківському сектору, схемах обходу санкцій”, – сказав Сибіга.

Будріс, у свою чергу, акцентував на необхідності продовження тиску на Росію, адже санкції є єдиним ефективним інструментом впливу.

“Ми маємо підготувати сильний 18 пакет санкцій у Європі, що ми вже робимо. Ми докладаємо зусиль, щоб додати туди “Норд стрім 1 і 2″, додаткові компанії, які займаються видобутком та експортом нафти, Росатом з усім топменеджментом і судна тіньового флоту. Тільки 40% з нього покриті санкціями. Є невикористані резерви для санкцій”, – сказав він.

Литовський міністр також зазначив, що не можна вважати, що всі можливості для санкцій вже вичерпані.

“Ні, ми маємо синхронізувати санкції з американськими друзями, пакетом Ліндсі Грема, який вже готується в Сенаті. В координації ми можемо ще раз посилити дипломатичні зусилля, щоб переконати Путіна погодитися на безумовно припинення вогню, що Україна зробила 3 місяці тому”, – сказав Будріс.

Сибіга висловив вдячність Литві за її підтримку України, зокрема за військову допомогу, яка перевищує 800 мільйонів євро, а також за співлідерство в коаліціях, що займаються розмінуванням, артилерією, ППО, дронами, РЕБ та ІТ.