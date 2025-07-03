Литва скасувала посвідку на проживання росіянину через часті поїздки до Росії

Як повідомляє сайт міграційного відомства Литви

У Литві вперше було скасовано посвідку на тимчасове проживання для російського громадянина через його часті поїздки до Росії без “об’єктивних” причин. Цю інформацію оприлюднив Департамент міграції на своєму офіційному сайті.

На даний момент ще 33 росіянина знаходяться під перевіркою, і в найближчому майбутньому їм також можуть анулювати посвідки на проживання в Литві, повідомили представники департаменту.

Обмеження на поїздки для громадян Росії та Білорусі з Литви до їхніх країн почали діяти в травні цього року. За даними литовських чиновників, з того часу 292 громадянина Росії та Білорусі, які мають посвідки на проживання в Литві, відвідали свої батьківщини більше одного разу, хоча багато з цих випадків підпадають під винятки.

Згідно з чинним законодавством, існує можливість анулювання дозволів на тимчасове проживання в Литві для громадян Росії, якщо вони протягом останніх трьох місяців здійснювали поїздки до Росії або Білорусі більше одного разу, як зазначає міграційне відомство.