Литва інвестує 21 млн євро у відновлення освіти в Україні

Про це повідомляє Міністерство освіти і науки України

10 липня, під час Конференції з відновлення України, що проходить у Римі, Литва оголосила про виділення 21 мільйона євро на відновлення освітньої інфраструктури в Україні. Цей Меморандум про взаєморозуміння підписали міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс та перший заступник міністра освіти і науки України Євген Кудрявець.

Згідно з документом, фінансування буде спрямоване на створення безпечних, інклюзивних та інноваційних навчальних середовищ для українських дітей. Зокрема, 17 мільйонів євро планується витратити на будівництво сучасної школи-хабу в Житомирі в рамках проєкту “Школа майбутнього для України”, розробленого італійськими та українськими архітекторами.

“Проєкт є переможцем міжнародного архітектурного конкурсу, ініційованого Литвою у 2023 році. Будівництво школи стане першим освітнім проєктом в Україні, створеним за принципами Нового європейського Баугаузу (NEB). Готовий до використання дизайн-проєкт буде також доступний громадам на безоплатній основі. Він передбачає будівництво інноваційних шкіл, обладнаних для роботи як у мирний, так і у воєнний час”, – йдеться у повідомлені.

Крім того, меморандум передбачає виділення трьох мільйонів євро на встановлення сонячних енергетичних систем у школах і дитячих садках. Ці системи будуть встановлені в 14 навчальних закладах, розташованих у Київській, Одеській, Дніпропетровській, Житомирській, Чернігівській, Харківській та Чернівецькій областях.

Ще один мільйон євро, наданий Литвою спільно з Тайванем, буде спрямовано на підтримку освітньої програми Catch-up та STEAM на Одещині.

“Проєкт передбачає додаткові уроки для учнів, які відстають від навчальної програми, та STEAM-заняття для учнів із вищими показниками. Пілотний проєкт буде реалізовано на базі нещодавно відкритої підземної школи-укриття в Молодіжному (Одеська область). Укриття при ліцеї збудовано за фінансування ЄС, Литви та Ірландії. Діти чотирьох шкіл із Великодолинської громади братимуть участь у проєкті”, – зазначають в МОН.

Усі проєкти, що реалізуються в рамках цього Меморандуму, будуть координуватися Литовським центральним агентством управління проєктами (CPVA).

Конференція з відновлення України у Римі (URC 2025) проходить 10–11 липня. Це вже четверта міжнародна зустріч, присвячена підтримці відновлення та реформ в Україні після війни. Попередні конференції відбулися в Лугано, Лондоні та Берліні.

URC 2025 організована урядами України та Італії за участю Єврокомісії, міжнародних фінансових установ, представників бізнесу, громадянського суспільства та місцевої влади. Основна мета конференції – мобілізувати політичну, фінансову та технічну підтримку України, зокрема через залучення приватного капіталу, підтримку людського потенціалу, відновлення громад і регіонів, а також сприяння євроінтеграційним реформам.