Литва відтермінувала мовну вимогу для українських біженців на пів року

Про це литовський мовник LRT

9 липня уряд Литви ухвалив рішення про відтермінування вимоги знання литовської мови для українських біженців, які вже працюють або планують влаштуватися на роботу. Це рішення, яке триватиме ще пів року, було оголошено литовським мовником LRT.

Згідно з новими умовами, мовна вимога буде призупинена до завершення статусу тимчасового захисту, наданого українцям, що означає, що українські біженці матимуть ще шість місяців без необхідності знати мову.

Спочатку Міністерство освіти, науки та спорту Литви пропонувало не застосовувати мовну вимогу протягом чотирьох років з моменту отримання статусу тимчасового захисту. Однак, після тиску з боку інших міністерств, відомство відмовилося від планів скасувати цю відстрочку у 2028 році.

Міністр культури Литви Шарунас Бірутіс висловився проти відстрочки, вважаючи її невиправданою. У його письмовій заяві, опублікованій прессекретарем, він зазначив, що нова пропозиція міністерства є “балансом між необхідністю та реальною можливістю”.

“Володіння литовською мовою є ключовим фактором успішної інтеграції у литовське суспільство. Відтермінування не прискорюють цей процес, а також не допомагають людям ефективніше отримати доступ до ринку праці або державних послуг.” – Шарунас Бірутіс

Згідно з даними Департаменту міграції, з лютого 2022 року в Литві зареєстровано близько 96 тисяч українських біженців. Станом на вересень минулого року, приблизно 33 900 українців знайшли роботу в країні.

Крім того, Державна мовна інспекція повідомляє, що близько 6800 українців пройшли курси литовської мови.

Варто зазначити, що 25 червня 2024 року Рада ЄС продовжила тимчасовий захист для українців до 4 березня 2026 року.

А 13 червня 2025 року Рада Європейського Союзу одностайно підтримала продовження тимчасового захисту для понад 4 мільйонів українців, які тікають від російської агресії, до 4 березня 2027 року.

За даними Євростату, станом на 31 січня 2025 року в ЄС тимчасовий захист отримали майже 4,3 мільйона українців, які виїхали з України через повномасштабне вторгнення Росії.

Програму тимчасового захисту було запроваджено 4 березня 2022 року, коли українці почали масово виїжджати за кордон через війну. У червні 2024 року Європейська Рада вирішила продовжити цей статус ще на рік – до 4 березня 2026 року.