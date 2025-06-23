Литва пропонує ЄС план дій через політичну кризу в Грузії

Про це повідомляє литовський мовник LRT із посиланням на заяву очільника МЗС Литви Кястутіса Будріса.

Литва представила Євросоюзу план, що складається з шести пунктів, стосовно подальших дій щодо Грузії, з огляду на порушення прав людини та демократичних норм у цій країні. Про це стало відомо з заяви міністра закордонних справ Литви Кястутіса Будріса, яку оприлюднив литовський мовник LRT.

Перед засіданням Ради ЄС із закордонних справ, що відбулося 23 червня в Брюсселі, Будріс підкреслив важливість ухвалення цієї ініціативи, оскільки гуманітарна ситуація в Грузії, на його думку, продовжує погіршуватися.

“Ми представили свої пропозиції, спочатку мені потрібно обговорити їх з колегами. У план входять пропозиції від додаткової підтримки громадянського суспільства до перегляду візового режиму.” – Кястутіс Будріс, міністр закордонних справ Литви

28 листопада 2024 року прем’єр-міністр Грузії Іраклій Кобахідзе оголосив про відмову від переговорів щодо вступу до Європейського Союзу до 2028 року. Це сталося на фоні масових протестів, які спалахнули після жовтневих парламентських виборів, де, за офіційними даними, перемогла правляча партія “Грузинська мрія”. Після цієї заяви протестні акції в країні посилилися і тривають досі.

Президентські вибори, що відбулися 14 грудня 2024 року, не були визнані чинною президенткою Саломе Зурабішвілі. Виборча колегія, більшість якої належить “Грузинській мрії”, обрала президентом Міхеіла Кавелашвілі, який отримав 224 голоси. Опозиція відмовилася визнавати легітимність як парламентських, так і президентських виборів.

Прем’єр-міністр Кобахідзе зазначив, що Зурабішвілі повинна залишити свою посаду після інавгурації Кавелашвілі 29 грудня, відповідно до Конституції. Проте сама Зурабішвілі відмовилася складати повноваження, назвавши парламент нелегітимним, а обрання Кавелашвілі – “насмішкою над демократією”.

29 грудня Кавелашвілі склав присягу президента, а Зурабішвілі добровільно залишила президентський палац.

Раніше Європейська рада оголосила, що процес інтеграції Грузії до ЄС фактично зупинено через дії правлячої партії “Грузинська мрія”, зокрема через ухвалення законів про “іноагентів” та обмеження прав ЛГБТ-спільноти. Крім того, ЄС не визнав результати парламентських виборів, що відбулися 26 жовтня 2024 року.