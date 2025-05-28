Литва протестує проти атак Росії на Україну: новини 28 травня

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.

Литва висловила протест Росії через нещодавні атаки на українських мирних жителів, в той час як російські війська завдали удару по промисловому об’єкту на Кіровоградщині. У Москві повідомили про атаку 33 безпілотників, а в США тимчасово призупинили запис на нові візові співбесіди для студентів. Ось основні новини ранку 28 травня.

У ніч на 28 травня російські війська атакували промислове підприємство та житлові будинки в місті Світловодськ, що на Кіровоградщині. Начальник обласної військової адміністрації Андрій Райкович повідомив у Facebook, що внаслідок атаки виникла пожежа на підприємстві, яку вдалося локалізувати. За попередніми даними, троє людей отримали травми, а також пошкоджено 76 приватних будинків і один дев’ятиповерховий житловий будинок.

Крім того, у Харківській області внаслідок нічних обстрілів постраждало вісім осіб. Голова обласної адміністрації Олег Синєгубов зазначив, що у Васищевому травми отримали чоловіки віком 51, 43 та 59 років, а чотирирічна дівчинка зазнала стресу. В Есхарі постраждали чоловіки 63 та 80 років, а також жінки 63 та 71 року.

Литовське Міністерство закордонних справ 27 травня викликало представника посольства Росії та вручило ноту протесту через численні воєнні злочини, вчинені Збройними силами РФ. У заяві МЗС Литви підкреслюється рішуче засудження вбивств беззбройних українських військовополонених, а також посилення ракетних і безпілотних обстрілів українських міст, що призводять до загибелі та поранень цивільних, зокрема дітей, і руйнування цивільної інфраструктури.

Мер Москви Сергій Собянін у своєму Telegram-каналі повідомив про відбиття атаки безпілотників, які нібито прямували на столицю Росії. За його словами, сили протиповітряної оборони знищили 33 безпілотники, а на місцях падіння уламків працюють екстрені служби. Раніше, 27 травня, російське Міністерство оборони заявляло про знищення 99 безпілотників у семи регіонах країни.