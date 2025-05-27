Литва протестує проти воєнних злочинів Росії в Україні

Про це повідомлюється литовського МЗСЛитви.

Литва офіційно висловила протест Росії через численні воєнні злочини, які вчиняються Збройними силами РФ на українській території. Цю інформацію підтвердило Міністерство закордонних справ Литви.

27 травня представника російського посольства викликали до литовського МЗС, де йому була вручена нота протесту. У документі рішуче засуджуються вбивства беззбройних українських військовополонених, а також зростання ракетних і безпілотних атак на українські міста. Ці дії призводять до загибелі та серйозних травм серед цивільного населення, включаючи дітей, і завдають значної шкоди цивільній інфраструктурі.

У заяві литовського МЗС підкреслюється, що такі дії є воєнними злочинами, які не підлягають термінам давності, і всі винні будуть притягнуті до відповідальності в будь-який час.

Литва також звертає увагу на те, що відмова Росії оголосити хоча б 30-денне перемир’я свідчить про її наміри продовжувати агресію та ігнорувати міжнародні зусилля щодо припинення вбивств українських громадян.

Нагадаємо, що 5 березня 2024 року Міжнародний кримінальний суд (МКС) видав ордери на арешт командувача дальньої авіації Росії Сергія Кобилаша та начальника Чорноморського флоту Віктора Соколова. Раніше, 17 березня 2023 року, МКС оголосив ордер на арешт президента Росії Володимира Путіна та уповноваженої з прав неповнолітніх Марії Львової-Бєлової за підозрою у незаконній депортації та переміщенні українських дітей.

Якщо ці особи потраплять до країн, які є учасниками Міжнародного кримінального суду та ратифікували Римський статут, їх мають заарештувати та передати до Гааги. Головний прокурор МКС Карім Хан підкреслив, що ордери на арешт Путіна та Львової-Бєлової не мають терміну давності.