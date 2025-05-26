Литва подала позов проти Білорусі в Міжнародному суді ООН через міграційну кризу

Про це повідомляє литовське видання LRT

Литва ініціювала юридичний процес проти Білорусі в Міжнародному суді ООН, вимагаючи компенсацію, що перевищує 200 мільйонів євро, у зв’язку з міграційною кризою на своєму кордоні. Цю інформацію оприлюднило литовське видання LRT.

Згідно з даними Міністерства юстиції Литви, ця справа може мати значний вплив на розгляд аналогічних питань у Європейському суді з прав людини (ЄСПЛ), де розглядаються спори між мігрантами та литовською стороною.

У позові Литва підкреслює, що вимога компенсації виникла внаслідок дій Білорусі, які змусили країну інвестувати значні кошти в будівництво фізичного бар’єру, посилення системи спостереження на кордоні та збільшення чисельності прикордонного персоналу до рекордних показників.

На даний момент ЄСПЛ розглядає сім індивідуальних справ мігрантів, які подали позови проти Литви через порушення прав людини. Литва сподівається, що її позов у Міжнародному суді ООН вплине на рішення ЄСПЛ у цих справах.

Міграційна криза на кордоні між Білоруссю та Литвою розпочалася у 2021 році, коли до Білорусі почали прибувати мігранти з Азії та Близького Сходу, які прагнули потрапити до країн ЄС та отримати статус біженця. Литва зазначає, що ця криза триває і досі.