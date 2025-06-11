Литва підтримує членство України в НАТО перед самітом у Гаазі

Як повідомила очільниця литовського оборонного відомства в інтерв’ю виданню Politico
Перед самітом НАТО, запланованим на 24-25 червня в Гаазі, міністерка оборони Литви Довіле Шакалієне підтвердила незмінну позицію своєї країни щодо підтримки членства України в Альянсі. Вона поділилася цим у інтерв’ю виданню Politico.
Очільниця литовського оборонного відомства підкреслила, що Литва ніколи не відмовиться від ідеї інтеграції України до НАТО. Вона зазначила, що остаточне рішення про приєднання має прийматися виключно Альянсом, а не президентом Росії Володимиром Путіним.
“Якщо хтось ще, окрім Альянсу, вирішуватиме, хто є його членом, то довіра до Альянсу буде серйозно підірвана.”
За словами міністерки, під час внутрішніх обговорень у НАТО навіть піднімалося питання про доцільність запрошення президента України Володимира Зеленського на саміт у Гаазі. Литва наполягала на важливості його присутності.
“Я б не підтримала його відсутність у Гаазі.”
Шакалієне також вважає, що НАТО повинно направити частину збільшених оборонних витрат на озброєння України, оскільки відновлення української армії має базуватися на реальних можливостях, а не лише на деклараціях.
Крім того, вона попередила, що війна Росії проти України є частиною більш широкої стратегії дестабілізації світового порядку.
“Нова вісь Росії, Китаю, Північної Кореї та Ірану дуже ефективно співпрацює в реалізації плану покласти край нинішньому світовому порядку. Сполученим Штатам, їхнім союзникам і партнерам, можливо, доведеться стримувати і, в разі необхідності, перемогти і Росію, і Китай одночасно.”
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