Литва підтримує членство України в НАТО перед самітом у Гаазі

Як повідомила очільниця литовського оборонного відомства в інтерв’ю виданню Politico

Перед самітом НАТО, запланованим на 24-25 червня в Гаазі, міністерка оборони Литви Довіле Шакалієне підтвердила незмінну позицію своєї країни щодо підтримки членства України в Альянсі. Вона поділилася цим у інтерв’ю виданню Politico.

Очільниця литовського оборонного відомства підкреслила, що Литва ніколи не відмовиться від ідеї інтеграції України до НАТО. Вона зазначила, що остаточне рішення про приєднання має прийматися виключно Альянсом, а не президентом Росії Володимиром Путіним.

“Якщо хтось ще, окрім Альянсу, вирішуватиме, хто є його членом, то довіра до Альянсу буде серйозно підірвана.” – Довіле Шакалієне

За словами міністерки, під час внутрішніх обговорень у НАТО навіть піднімалося питання про доцільність запрошення президента України Володимира Зеленського на саміт у Гаазі. Литва наполягала на важливості його присутності.

“Я б не підтримала його відсутність у Гаазі.” – Довіле Шакалієне

Шакалієне також вважає, що НАТО повинно направити частину збільшених оборонних витрат на озброєння України, оскільки відновлення української армії має базуватися на реальних можливостях, а не лише на деклараціях.

Крім того, вона попередила, що війна Росії проти України є частиною більш широкої стратегії дестабілізації світового порядку.