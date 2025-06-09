Візит міністра закордонних справ Литви Кястутіса Будріса до Києва під час ракетних атак

Як повідомляє LRT з посиланням на МЗС Литви

9 червня міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс прибув до Києва. Його потяг проїжджав через Рівне і Дубно в той момент, коли ці міста піддавалися ракетним і безпілотним атакам з боку Росії. Про це Будріс повідомив у своїх соціальних мережах.

“Сьогодні я перебуваю в Києві – місті, яке постраждало від війни, але є незламним духом. Останніми тижнями Росія посилила свої ракетні та безпілотні атаки, націлені на цивільну інфраструктуру, житлові будинки та навіть лікарні. Сьогодні вранці нашому поїзду довелося проїхати через зливу ракет і безпілотників, що обрушилися на міста Рівне і Дубно”, – Кястутіс Будріс

Міністр також нагадав про нещодавній удар по Харкову, внаслідок якого загинули та були поранені десятки людей, включаючи дітей.

“Це не нещасні випадки – це цілеспрямовані акти терору, спрямовані на те, щоб зламати волю України”, – Кястутіс Будріс

Будріс підкреслив, що Україна стійко захищає не лише свою територію, а й принципи свободи та демократії в Європі, фактично захищаючи всю Європу.

“Мир не прийде через умиротворення. Світ повинен залишатися єдиним у підтримці України – військовій, економічній та політичній”, – Кястутіс Будріс

Згідно з інформацією МЗС Литви, під час свого візиту до Києва Будріс проведе зустрічі з українськими високопосадовцями, зокрема з міністром закордонних справ Андрієм Сибігою, віцепрем’єркою Ольгою Стефанішиною, міністром стратегічних галузей промисловості Германом Сметаніним та секретарем Ради національної оборони та безпеки Олександром Литвиненком.

Також плануються зустрічі з главою офісу президента Андрієм Єрмаком та міністром оборони Рустемом Умеровим.

На цих зустрічах обговорюватимуться питання безпеки України, пріоритети військової, дипломатичної, фінансової та гуманітарної допомоги, а також прогрес України в інтеграції до Євросоюзу та заходи щодо стримування Росії.

Цей візит став вже третім для Кястутіса Будріса в Україну з моменту його призначення на посаду міністра закордонних справ Литви.