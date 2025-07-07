Прем'єр Литви критикує відновлення Польщею прикордонного контролю

Як цитує литовське видання литовське видання Delfi

Гінтаутас Палуцкас, прем’єр-міністр Литви, висловив своє незадоволення рішенням Польщі відновити прикордонний контроль на кордоні з Литвою. Цю інформацію оприлюднило литовське видання Delfi.

За словами Палуцкаса, одностороннє рішення польської влади може створити певні незручності для мандрівників, які подорожують між країнами Європи.

“Ми ставимося до цього негативно. Вони (польська влада – ред.), звичайно, намагаються вирішити свої власні проблеми, тобто питання нелегальної та вторинної міграції тощо, але все одно це створює значний дискомфорт і незручності для людей, які подорожують Європою.” – Гінтаутас Палуцкас

Прем’єр також наголосив на важливості Шенгенської зони, яка є однією з основних цінностей Європейського Союзу.

“У такому випадку ми сподіваємося, що ці заходи не будуть застосовуватися протягом тривалого часу або протягом невизначеного періоду часу.” – Гінтаутас Палуцкас

Нагадаємо, що раніше прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск оголосив про відновлення контролю на кордонах з Литвою та Німеччиною з 7 липня, що має на меті боротьбу з нелегальною міграцією.

Таким чином, з 7 липня Польща розпочала тимчасові перевірки на кордонах з Німеччиною та Литвою, які триватимуть до 5 серпня.