Науседа критикує Мерца за невиконання обіцянок щодо санкцій проти Росії

Як заявив президент Литви Гітанас Науседа в інтерв’ю медіа Bild

Президент Литви Гітанас Науседа висловив свою незадоволеність канцлеру Німеччини Фрідріху Мерцу за те, що той не виконав обіцянку щодо введення нових санкцій проти Росії. У своєму інтерв’ю виданню Bild, він прокоментував, чи підірвав Мерц довіру до Європи, обіцяючи посилити санкції у разі, якщо Росія не припинить вогонь проти України, але не реалізував ці обіцянки.

“Безперечно. Це проблема. І вона впливає не лише на довіру до наших санкцій, але й на довіру до всіх наших заходів щодо Росії та нашої підтримки України. Ми багато разів оголошували, що підтримуватимемо Україну та постачатимемо винищувачі, ракети далекого радіуса дії та боєприпаси. Але ми не можемо виконати ці обіцянки.” – Гітанас Науседа

Науседа підкреслив, що країни Балтії та Північної Європи демонструють, як можна ефективно підтримувати Україну за наявності політичної волі. Він зазначив, що українцям терміново потрібні обладнання та боєприпаси, а не в майбутньому.

Президент Литви також акцентував на важливості посилення санкцій з боку Європейського Союзу, щоб 18-й пакет обмежень проти Росії став справжнім “коктейлем Молотова”.

“Литва щоразу вимагає максимуму. Це означає, що ми повинні, перш за все, включити всі енергетичні компанії, які постачають гроші до російського державного бюджету: “Північний потік”, “Росатом”, “Газпром”, “Лукойл”. Решту російських банків також потрібно виключити з системи SWIFT, як і решту кораблів тіньового флоту. Інакше нас вважатимуть слабкими та вважатимуть, що Європа не бажає приймати сміливі рішення.” – Гітанас Науседа

Нагадаємо, що 13 травня Фрідріх Мерц оголосив про намір європейських країн посилити санкції проти Росії у разі, якщо російське керівництво відмовиться погодитися на 30-денне перемир’я. Пізніше, 15 травня, він підтвердив, що Євросоюз працює над новими санкціями у відповідь на відмову Кремля припинити вогонь.