Гітанас Науседа про підтримку України та санкції проти Росії на саміті НАТО

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.

Гітанас Науседа, президент Литви, підкреслив важливість підтримки України серед союзників по НАТО. Він зазначив, що існує чітке усвідомлення необхідності зосередитися на допомозі Україні, як на полі бою, так і в контексті можливих переговорів. Ці коментарі були зроблені 25 червня під час прес-конференції на саміті НАТО.

“Те, що зараз робить Росія, це скоріше імітація мирної угоди та не дуже конструктивна поведінка. Вони очікують, що захоплять і окупують ще більші території України, а згодом, можливо, сядуть за стіл переговорів. Такий підхід не є справедливим.” – Гітанас Науседа

Науседа також акцентував, що Литва разом з іншими країнами НАТО рішуче засуджує дії Росії. Він запевнив, що союзники готові надати Україні всебічну підтримку, включаючи військову, фінансову, а також запровадити нові санкції проти РФ у найближчі тижні.

“Я із нетерпінням чекаю на 18-й пакет санкцій, який, на мою думку, буде одним із найпотужніших.” – Гітанас Науседа

Варто зазначити, що 24 та 25 червня у Гаазі проходить саміт НАТО, на якому лідери країн-учасниць зобов’язалися інвестувати 5% свого ВВП у оборону до 2035 року. Після пленарного засідання президент України Володимир Зеленський зустрівся з президентом США Дональдом Трампом, який раніше зазначив, що під час їхньої розмови вони обговорять “очевидне”.