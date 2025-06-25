Гітанас Науседа про підтримку України та санкції проти Росії на саміті НАТО

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.
Гітанас Науседа, президент Литви, підкреслив важливість підтримки України серед союзників по НАТО. Він зазначив, що існує чітке усвідомлення необхідності зосередитися на допомозі Україні, як на полі бою, так і в контексті можливих переговорів. Ці коментарі були зроблені 25 червня під час прес-конференції на саміті НАТО.
“Те, що зараз робить Росія, це скоріше імітація мирної угоди та не дуже конструктивна поведінка. Вони очікують, що захоплять і окупують ще більші території України, а згодом, можливо, сядуть за стіл переговорів. Такий підхід не є справедливим.”
Науседа також акцентував, що Литва разом з іншими країнами НАТО рішуче засуджує дії Росії. Він запевнив, що союзники готові надати Україні всебічну підтримку, включаючи військову, фінансову, а також запровадити нові санкції проти РФ у найближчі тижні.
“Я із нетерпінням чекаю на 18-й пакет санкцій, який, на мою думку, буде одним із найпотужніших.”
Варто зазначити, що 24 та 25 червня у Гаазі проходить саміт НАТО, на якому лідери країн-учасниць зобов’язалися інвестувати 5% свого ВВП у оборону до 2035 року. Після пленарного засідання президент України Володимир Зеленський зустрівся з президентом США Дональдом Трампом, який раніше зазначив, що під час їхньої розмови вони обговорять “очевидне”.
“Ми обговоримо очевидне. Ми обговоримо його труднощі. У нього є невеликі труднощі. Зеленський, він хороший хлопець. Я маю на увазі, я зустрінуся з ним сьогодні.”
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