У Японії літні жінки почали спеціально скоювати злочини, щоб потрапити до в’язниці, де вони мають доступ до регулярного харчування, безкоштовного медичного обслуговування та догляду, яких їм бракує на волі.

Про це пише CNN.

Зазначається, що найбільша жіноча в’язниця, розташована на північ від Токіо, стала своєрідним притулком для літніх людей.

Через низькі пенсії більшість літніх японців не можуть покрити навіть свої базові потреби. У тюрмах жінки мають можливість отримати необхідний догляд та спілкування.

Один із співробітників в’язниці розповідає, що деякі люди готові платити 20-30 тисяч єн (від 4800 до 7200 гривень), щоб жити у в’язниці постійно. Одна з ув’язнених, 51-річна Йоко, підтверджує, що деякі літні жінки скоюють злочини саме для того, щоб опинитися за ґратами, коли у них закінчуються гроші.

Уряд Японії визнав цю проблему і відкрив спеціальні центри підтримки для літніх людей у громадах. Міністерство юстиції також запровадило програми для ув’язнених жінок, які надають рекомендації щодо самостійного життя, лікування залежностей та відновлення сімейних зв’язків.