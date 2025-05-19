Литва вирішила подати позов до Міжнародного суду ООН у Гаазі проти Білорусі, звинувачуючи режим Олександра Лукашенка в організації міграційної кризи, що порушує міжнародні норми. Цю інформацію підтвердило Міністерство закордонних справ Литви, повідомляючи про серйозні порушення з боку білоруської влади.

У позові зазначається, що Білорусь порушила свої міжнародні зобов’язання, згідно з Протоколом ООН, що стосується незаконного перевезення мігрантів різними шляхами. Від 2021 року Литва стикається з безпрецедентним збільшенням кількості нелегальних мігрантів, які намагаються потрапити до країни з території Білорусі.

Литовські органи влади зібрали докази, які свідчать про пряму участь білоруського уряду в організації міграційних потоків. Зокрема, було зафіксовано збільшення авіарейсів з країн Близького Сходу, а також активну видачу віз і розміщення прибулих мігрантів.

Крім того, білоруські силові структури, за інформацією литовських відомств, супроводжували мігрантів до кордону з Литвою, змушуючи їх нелегально перетинати його в небезпечних умовах. Литовське МЗС також підкреслило, що білоруська прикордонна служба відмовилася співпрацювати з Литвою для запобігання цим нелегальним перетинам.

Литва вважає ці дії свідомою спробою білоруського режиму використовувати міграцію як інструмент політичного тиску на країну та Європейський Союз, у відповідь на підтримку демократії в Білорусі та введення санкцій за порушення прав людини.

У зв’язку з відсутністю прогресу в двосторонніх переговорах, Литва звернулася до Міжнародного суду ООН, щоб притягнути Білорусь до відповідальності за порушення міжнародного права. Вимоги Вільнюса включають повну компенсацію за завдані збитки, зокрема витрати на будівництво стіни на кордоні, а також гарантії припинення дій, що суперечать міжнародним нормам.

Згідно з даними Державної прикордонної служби Литви, з початку міграційної кризи у 2021 році литовські прикордонники запобігли незаконному перетину кордону понад 23,6 тисячам іноземців, багато з яких намагалися перетнути кордон неодноразово. З початку 2025 року в Литву не пропустили 628 нелегальних мігрантів.

У 2024 році було зафіксовано понад тисячу спроб незаконного перетину кордону з Білорусі в недозволених місцях. Литовське Міністерство оборони раніше повідомляло про плани інвестувати понад 1,1 мільярда євро у зміцнення кордону з Росією та Білоруссю протягом наступного десятиліття.