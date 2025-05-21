Кястутіс Будріс, міністр закордонних справ Литви, закликав Європейський Союз до запровадження 18-го пакету санкцій проти Росії, який має бути націлений на найбільш вразливі сфери економіки агресора. У своєму повідомленні в соціальній мережі X він підкреслив, що тактика президента Путіна полягає в обмані та затягуванні процесу, щоб уникнути відповідальності та санкцій.

Будріс акцентував увагу на тому, що нові санкції повинні охоплювати ключові сектори, такі як енергетика, зріджений природний газ, нафта, ядерне паливо та фінансові установи, які є критично важливими для Росії.

Нещодавно президент України Володимир Зеленський провів зустріч з президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн, під час якої обговорювалися деталі 18-го пакету санкцій. Зеленський зазначив, що російська нафта, енергетична інфраструктура, банки та фінансові схеми є найбільш чутливими для Росії і водночас важливими для забезпечення миру в регіоні.

20 травня Рада ЄС затвердила 17-й пакет санкцій проти Росії, який став наймасштабнішим з початку війни. Верховна дипломатка ЄС Кая Каллас зазначила, що цей раунд включає нові гібридні санкції, а також обмеження, пов’язані з правами людини та хімічною зброєю.

Серед нових санкцій Рада ЄС запровадила обмеження проти трьох підрозділів Збройних сил Росії, які були залучені до розробки та використання хімічної зброї у війні проти України. До санкційного списку потрапили війська радіаційного, хімічного та біологічного захисту, 27-й науковий центр та 33-й Центральний науково-дослідний і випробувальний інститут Міністерства оборони РФ.

Ці підрозділи є частиною російських збройних сил, а рішення про санкції було ухвалене на основі звітів Організації із заборони хімічної зброї (ОЗХЗ), опублікованих у листопаді 2024 року та лютому 2025 року.