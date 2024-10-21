Людмила Ковалевська, депутатка Київради від "ЄС" та колишня членкиня "Єдиної Росії", опинилася в центрі скандалу через роман з Володимиром Прокопівим та її проросійське минуле.

Про це у своєму дописі в мережі “Facebook” повідомила Мар’яна Безугла.

Нещодавно, журналісти розслідувального проєкту BIHUS.Info викрили зв’язки Людмили Ковалевської, депутатки від партії “Європейська Солідарність” у Київраді, із заступником голови КМДА Володимиром Прокопівим.

Згідно з інформацією розслідувачів, Ковалевська виконувала роль не лише політичної помічниці Прокопіва, але й мала з ним романтичні стосунки.

Що викликає неабияке здивування — це її минуле. Як зазначається, Ковалевська раніше підтримувала партію “Єдина Росія” та навіть лобіювала проросійський проєкт меморіалу в Бабиному Яру.

Водночас, вона була активною у діяльності київського осередку “ЄС”, зокрема опікувалася партійною касою та фотографувалася з дружиною Петра Порошенка.