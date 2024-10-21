Про це у своєму дописі в мережі “Facebook” повідомила Мар’яна Безугла.
Нещодавно, журналісти розслідувального проєкту BIHUS.Info викрили зв’язки Людмили Ковалевської, депутатки від партії “Європейська Солідарність” у Київраді, із заступником голови КМДА Володимиром Прокопівим.
Згідно з інформацією розслідувачів, Ковалевська виконувала роль не лише політичної помічниці Прокопіва, але й мала з ним романтичні стосунки.
Що викликає неабияке здивування — це її минуле. Як зазначається, Ковалевська раніше підтримувала партію “Єдина Росія” та навіть лобіювала проросійський проєкт меморіалу в Бабиному Яру.
Водночас, вона була активною у діяльності київського осередку “ЄС”, зокрема опікувалася партійною касою та фотографувалася з дружиною Петра Порошенка.
- Що стоїть за “хорошою” репутацією заступника Кличка, — Bihus.info.