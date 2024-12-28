Слова обурення написав у соцмережі Х колишній полковник ВПС США Джеффрі Фішер.
Because human life is worthless to Russians, shooting down Santa (and Azeri Air) is funny.
A holiday video circulating Moscow. pic.twitter.com/wNBBcA8HPh
— COL (Ret) Jeff in 🇦🇹 (@JeffFisch) December 27, 2024
“Оскільки людське життя нічого не варте для росіян, збити Санту (і Azeri Air) це смішно. Святкове відео циркулює Москвою”, — зазначив він.
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