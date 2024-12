Слова обурення написав у соцмережі Х колишній полковник ВПС США Джеффрі Фішер.

Because human life is worthless to Russians, shooting down Santa (and Azeri Air) is funny.

A holiday video circulating Moscow. pic.twitter.com/wNBBcA8HPh

— COL (Ret) Jeff in 🇦🇹 (@JeffFisch) December 27, 2024