Американський актор Марк Гемілл, відомий роллю Люка Скайвокера у кіноепопеї "Зоряні війни" та амбасадор фандрейзингової платформи United24, записав новорічне відеозвернення, у якому висловив солідарність з Україною та закликав світ підтримати її у війні проти Росії.

Про це він сказав у відеозверненні для United24.

“Я бажаю вам щасливого Нового року і закликаю підтримати Україну. Будь-який внесок, котрий ви можете зробити, буде надзвичайно цінним”, — сказав актор.

Марк Гемілл є амбасадором United24 із 2022 року та активно допомагає збирати кошти для українських військових. Його участь у кампаніях сприяла залученню значних сум, зокрема для закупівлі дронів і інших засобів захисту для ЗСУ.

Гемілл наголосив, що перемога України означатиме перемогу свободи та базових цінностей.

“Тож, будь ласка, посприяйте, щоб перемогла свобода, перемогла Україна”, — додав він.