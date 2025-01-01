Про це він сказав у відеозверненні для United24.
“Я бажаю вам щасливого Нового року і закликаю підтримати Україну. Будь-який внесок, котрий ви можете зробити, буде надзвичайно цінним”, — сказав актор.
Марк Гемілл є амбасадором United24 із 2022 року та активно допомагає збирати кошти для українських військових. Його участь у кампаніях сприяла залученню значних сум, зокрема для закупівлі дронів і інших засобів захисту для ЗСУ.
Гемілл наголосив, що перемога України означатиме перемогу свободи та базових цінностей.
“Тож, будь ласка, посприяйте, щоб перемогла свобода, перемогла Україна”, — додав він.
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