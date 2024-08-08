Хезболла заявила про готовність атакувати Ізраїль, незалежно від дій Ірану, у відповідь на вбивства своїх військового командира та лідера ХАМАС.

Про це пише CNN.

Терористичне угруповання Хезболла може здійснити напад на Ізраїль у найближчі дні, незалежно від намірів Ірану. Хезболла є ліванською шиїтською парамілітарною організацією та політичною партією, визнаною терористичною організацією в Ізраїлі та США.

Співрозмовники журналістів зазначають, що Хезболла, завдяки близькості до Ізраїлю, може діяти швидше і менш передбачувано, ніж Іран.

Наразі неясно, чи координують свої дії Іран і Хезболла, і їхні стратегії можуть не збігатися.

Одним із співрозмовників було підкреслено, що Хезболла може здійснити атаку на Ізраїль найближчим часом, тоді як Іран, ймовірно, ще розробляє свою відповідь.

Американський військовий представник повідомив, що Іран здійснив часткові приготування до можливого нападу на Ізраїль, які очікують США.

Атаки з боку Хезболли та Ірану можуть бути відповіддю на вбивства ключових лідерів цих організацій.