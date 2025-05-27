Як повідомляє медіа Associated Press

26 травня у Ліверпулі, Великобританія, стався трагічний інцидент, коли водій мінівена наїхав на групу футбольних уболівальників клубу “Ліверпуль”, які святкували перемогу своєї команди в Прем’єр-лізі. В результаті цього наїзду постраждали 47 осіб, про що повідомили численні новинні агентства.

Згідно з інформацією служби швидкої допомоги, 27 постраждалих були доставлені до лікарень, серед яких двоє, включаючи дитину, отримали серйозні травми. Ще 20 осіб, серед яких четверо дітей, отримали медичну допомогу на місці події і не потребували госпіталізації.

Пожежно-рятувальна служба повідомила, що четверо людей, у тому числі дитина, опинилися затиснутими під автомобілем. Рятувальникам довелося піднімати транспортний засіб, щоб звільнити постраждалих. Легкі травми також отримав фельдшер, який перебував на велосипеді в момент інциденту.

Голова міської ради Ліам Робінсон під час прес-конференції зазначив, що цей інцидент “кинув темну тінь на радісний день для міста”. Мер Ліверпуля поспілкувався з прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером, який висловив захоплення “надзвичайною хоробрістю” поліції та служб порятунку.

Стармер підкреслив, що всі, особливо діти, повинні мати можливість святкувати без страху перед жахливими подіями. Він також наголосив на єдності міста та країни в цей складний час.

Сотні тисяч уболівальників зібралися на вулицях Ліверпуля, щоб відзначити рекордний 20-й титул клубу у вищому дивізіоні. Під час завершення святкового параду сірий мінівен виїхав на маршрут святкування і врізався в натовп фанатів, які були одягнені у символіку клубу.

Поліція повідомила, що 53-річного водія, який був єдиним причетним до події, заарештували. Інцидент не розглядається як терористичний акт.

Футбольний клуб “Ліверпуль” у соціальній мережі X висловив співчуття постраждалим та запевнив, що продовжить надавати допомогу. Прем’єр-ліга також назвала події “жахливими” і висловила підтримку всім постраждалим.

Команда “Ліверпуль” здобула чемпіонство, завершивши сезон нічиєю з “Крістал Пелас” у заключному матчі. Після цього відбувся святковий 15-кілометровий парад містом на автобусі з відкритим верхом, супроводжуваний вболівальниками.