Про це повідомляють Reuters та France 24.
Так, за оцінкою компанії IFOP для телеканалу TF1, «Новий народний фронт» може отримати 180-215 місць у парламенті в другому турі голосування, тоді як опитування Ipsos для France TV прогнозує для лівих 172-215 місць. А втім, цього недостатньо для формування більшості у нижній палаті французького парламенту, що складається з 577 депутатів.
Водночас центристський альянс Емманюеля Макрона, за даними опитувань, може посісти друге місце, отримавши 150-180 місць.
Та найбільшим розчаруванням результати екзит-полів стали для ультраправого «Національного об’єднання» Марін Ле Пен — партія отримала від 115 до 155 місць. У першому турі політична сила, навпаки, здобула успіх.
Перші офіційні результати очікуються пізніше в неділю, 7 липня, однак дані з більшості, якщо не всіх округів, імовірно, будуть відомі до кінця дня або вранці у понеділок.
Конституція Франції передбачає, що нові парламентські вибори не можна проводити протягом року після закінчення попередніх, тому негайне повторне голосування неможливе.
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