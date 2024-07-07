Ліва коаліція «Новий народний фронт» отримала найбільшу кількість місць у другому турі голосування на парламентських виборах у Франції, випередивши центристський альянс чинного президента Емманюеля Макрона та ультраправе «Національне об’єднання» Марін Ле Пен.

Про це повідомляють Reuters та France 24.

Так, за оцінкою компанії IFOP для телеканалу TF1, «Новий народний фронт» може отримати 180-215 місць у парламенті в другому турі голосування, тоді як опитування Ipsos для France TV прогнозує для лівих 172-215 місць. А втім, цього недостатньо для формування більшості у нижній палаті французького парламенту, що складається з 577 депутатів.

Водночас центристський альянс Емманюеля Макрона, за даними опитувань, може посісти друге місце, отримавши 150-180 місць.

Та найбільшим розчаруванням результати екзит-полів стали для ультраправого «Національного об’єднання» Марін Ле Пен — партія отримала від 115 до 155 місць. У першому турі політична сила, навпаки, здобула успіх.

Перші офіційні результати очікуються пізніше в неділю, 7 липня, однак дані з більшості, якщо не всіх округів, імовірно, будуть відомі до кінця дня або вранці у понеділок.

Конституція Франції передбачає, що нові парламентські вибори не можна проводити протягом року після закінчення попередніх, тому негайне повторне голосування неможливе.