Про це офіційна сторінка проєкту у Facebook

В Україні стартував новий документальний проєкт під назвою “Живий спадок Криму. Традиції”, який включатиме три серії: “Обряди”, “Ремесла” та “Кухня”. Режисером цього проєкту став Сергій Шараєвський, а сценаристом – Андрій Кокотюха. Інформація про це з’явилася на офіційній сторінці проєкту у соціальних мережах.

Команда проєкту має на меті детально відтворити повсякденне життя кримськотатарського народу.

“Автори прагнуть не лише зафіксувати спадщину, а й дати глядачеві відчути її силу, живу енергію та сучасну актуальність.”

Сергій Шараєвський, який раніше працював над документальним фільмом “За Перекопом. Держава”, зазначає, що новий проєкт є продовженням його попередньої роботи.

“Це вже мій другий режисерський проєкт, присвячений Криму. Якщо точніше – історії кримськотатарського народу. Ще під час роботи над попереднім фільмом мене вразила глибина й багатство цієї культури. Які в них традиції? Яке мистецтво? Які ремесла передаються з покоління в покоління? І, зрештою, яка на смак справжня кримськотатарська кава? У нашому новому документальному мінісеріалі ми спробуємо знайти відповіді на ці та багато інших запитань.” – Сергій Шараєвський

Проєкт буде складатися з трьох окремих серій: “Живий спадок Криму. Обряди”, “Живий спадок Криму. Ремесла” та “Живий спадок Криму. Кухня”.

Окрім режисера та сценариста, у створенні проєкту беруть участь консультантка з кримськотатарської теми Мавілє Халілова та кураторка Оксана Ісідорова. Також залучені експерти, серед яких дослідники, мистецтвознавці, релігійні діячі та представники кримськотатарської спільноти.

Крім відеоформату, планується створення аудіоверсії проєкту, адаптованої для людей з порушенням зору.