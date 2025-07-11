Засудження родини Рижкових у ЛНР за звинуваченням у шпигунстві

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.

У “Верховному суді ЛНР” відбулося засудження подружжя Рижкових з Новоайдару, яке звинуватили у шпигунстві. Їх обвинувачують у співпраці зі Службою безпеки України та в організації обстрілів лікарні в окупованому Новоайдарі, де російські військові розмістили шпиталь. Також під підозру потрапив їхній син, суд над яким заплановано на серпень. Про це розповіла сестра Олександра Рижкова, Наталя.

“Про те, що був госпіталь в лікарні, знали не тільки військові. Знали всі, хто Новоайдарі був. Ну це просто надумано. Там також ставили військові машини, автобуси проїжджали. Тут не треба бути якимось шпигуном, щоб зрозуміти, що там госпіталь. А вони їх звинувачують саме в наведенні на цей госпіталь.” – Наталя Рижкова

10 липня окупанти засудили Ірину Рижкову до 16 років позбавлення волі, а Олександра – до 18 років. Під час судового засідання чоловік заявив про свою невинуватість і продемонстрував “тризуб”.

За словами Наталі, її брат мав невелике фермерське господарство, а його дружина працювала санітаркою в місцевій лікарні.

“Вони там і залишилися, бо треба було комусь доглядати за літніми людьми, які не могли виїхати.” – Наталя Рижкова

Син Ірини та Олександра у 2022 році закінчив школу і вступив до місцевого університету, щоб уникнути мобілізації. Вся родина була цивільними особами і не мала жодного відношення до військових.

“Вони всі були цивільними, жодного відношення до військових не мали. А так щоб вони шпигували за кимось? Можливо в якихось розмовах комусь щось сказали? Я не знаю про це.” – Наталя Рижкова

Олександра та Ірину затримали 6 березня 2023 року, а їхнього сина того ж дня у гуртожитку університету. Майже рік родина не знала про їхнє місцезнаходження.

“Їх невідомо де тримали. Ми розшукували їх. Племінника мама побачила лише через пів року – привезли “на слєдствєнний експерімент” з мішком на голові, з петлею на шиї. Це жахливо було. І він тільки казав бабусі: я просто хочу вижити. Вони там знущалися над ним.” – Наталя Рижкова

Олександра родичі побачили лише через рік після затримання, коли окупанти привезли його на “слідчий експеримент” до Новоайдару.

“Окупанти тоді навіть відео зняли про нібито затримання шпигунів. А насправді вони їх вже рік до того тримали у слідчому ізоляторі в Луганську. Їм не давали там елементарних засобів гігієни. Їм рік взагалі не давали митись. Їх там тримали у нелюдських умовах.” – Наталя Рижкова

Ірину утримують у Старобільську, а Олександра з сином – у слідчому ізоляторі окупованого Луганська. Після затримання родини Наталя звернулася до українських правоохоронців, і наразі вони офіційно вважаються зниклими безвісти.